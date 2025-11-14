Subscribe
Northwestern University and Evanston's Only Daily News Source Since 1881

The Daily Northwestern
Donate
Northwestern University and Evanston's Only Daily News Source Since 1881

The Daily Northwestern
Northwestern University and Evanston's Only Daily News Source Since 1881

The Daily Northwestern

News Quiz: Campus poll, Kresge hands and pop-up gallery

Graciela Zhang, Reporter
November 14, 2025