Subscribe
Northwestern University and Evanston's Only Daily News Source Since 1881

The Daily Northwestern
Donate
Northwestern University and Evanston's Only Daily News Source Since 1881

The Daily Northwestern
Northwestern University and Evanston's Only Daily News Source Since 1881

The Daily Northwestern

Daily Mini Crossword, October 20, 2025

Drayson Jaffee, Contributor
October 19, 2025







Made by Games Editor using the online crossword creator from Amuse Labs

Print this Story
More to Discover
More in Crosswords
A graphic of a newspaper with blank images and lines of text, with the words “News Quiz” in place of the newspaper name. This graphic is on a purple background, with the words “The Daily Northwestern’s” at the top in white text.
News Quiz: Nobel Prize, Football and Field Hockey
Daily Mini Crossword, October 16, 2025
Daily Mini Crossword, October 16, 2025
Weekly Crossword: Mind The Gap— Answers
Weekly Crossword: Mind The Gap
Weekly Crossword: Mind The Gap
Daily Mini Crossword, October 14, 2025
Daily Mini Crossword, October 14, 2025
Daily Mini Crossword, October 13, 2025
Daily Mini Crossword, October 13, 2025
More in Games
A graphic of a newspaper with blank images and lines of text, with the words “News Quiz” in place of the newspaper name. This graphic is on a purple background, with the words “The Daily Northwestern’s” at the top in white text.
News Quiz: Women’s Soccer, Waffles and Wednesday’s ASG Meeting
Daily Mini Crossword, October 9, 2025
Daily Mini Crossword, October 9, 2025
Weekly Crossword: It's TV Time!— Answers
Weekly Crossword: It's TV Time!
Weekly Crossword: It's TV Time!
Daily Mini Crossword, October 7, 2025
Daily Mini Crossword, October 7, 2025
Daily Mini Crossword, October 6, 2025
Daily Mini Crossword, October 6, 2025
More in Mini Crosswords
A graphic of a newspaper with blank images and lines of text, with the words “News Quiz” in place of the newspaper name. This graphic is on a purple background, with the words “The Daily Northwestern’s” at the top in white text.
News Quiz: A&O Blowout, H-1B visas and NU football
Daily Mini Crossword, October 2, 2025
Daily Mini Crossword, October 2, 2025
Weekly Crossword: Paired Up
Weekly Crossword: Paired Up
Daily Mini Crossword, September 30, 2025
Daily Mini Crossword, September 30, 2025
Daily Mini Crossword, September 29, 2025
Daily Mini Crossword, September 29, 2025
Daily Mini Crossword, September 26, 2025
Daily Mini Crossword, September 26, 2025